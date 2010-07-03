Задержаны вербовавшие жителей Москвы и области члены ИГ

Фото: ФСБ РФ

ФСБ России задержала в Московском регионе трех членов запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) "Исламское государство", передает "Интерфакс".

Они вербовали москвичей и жителей области в ряды МТО. Совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу, МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии ФСБ пресекла деятельность преступников.

В период с 2014 года по настоящее время они вербовали жителей столичного региона, организовывали каналы переправки рекрутов на территорию Сирии для участия в боевых действиях в составе террористических групп и оказывали иное содействие террористической деятельности.

По местам жительства задержанных изъяты фальшивые денежные знаки Банка России, поддельные паспорта, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся для преступных действий.

В начале ноября в Дагестане задержали финансистов ИГ. Они собрали для террористов не менее 10 миллионов рублей.

В ходе обысков у них забрали платежные инструменты и фискальные чеки. Задержанные дали показания о финансировании террористической организации.