Россиянина приговорили к 13 годам колонии за попытку продать ЦРУ данные о вооружении

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Россиянина Юрия Ещенко приговорили к 13 годам колонии за попытку продать ЦРУ данные о вооружении Северного флота. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ.

В ЦОС отметили, что Брянский областной суд признал Ещенко виновным в совершении госизмены и приговорил россиянина к тюремному сроку с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Добавляется, что мужчина вину признал и раскаялся в содеянном.

Ещенко работал в организации в Североморске, которая обслуживала радиоэлектронные системы кораблей Северного флота. В течение двух лет он копировал секретные данные с корыстной целью передать их США. В ЦОС отметили, что Ещенко установил контакт с ЦРУ еще в начале 2019 года.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух человек, которые передавали сведения, относящиеся к государственной тайне, спецслужбам Эстонии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".