Российского военного задержали за передачу секретных сведений Эстонии

11:03
Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ задержали двух человек, которые передавали сведения, относящиеся к государственной тайне, спецслужбам Эстонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественный связей ФСБ РФ.
"ФСБ в Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооруженных сил России и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии, собиравшие и передававшие эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения", – говорится в сообщении ЦОС.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Согласно статье 275 УК РФ, госизмена наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.
В июле военного эксперта Владимира Неелова осудили по делу о госизмене. Санкт-Петербургский городской суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима. Было установлено, что Неелов за денежное вознаграждение передал немецкой консалтинговой фирме данные об обучении и переподготовке сотрудников ФСБ. Сам эксперт заявил, что виновным себя считает частично – якобы он не знал, что информация является секретной.
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