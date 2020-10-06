Российского военного задержали за передачу секретных сведений Эстонии

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали двух человек, которые передавали сведения, относящиеся к государственной тайне, спецслужбам Эстонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественный связей ФСБ РФ.

"ФСБ в Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооруженных сил России и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии, собиравшие и передававшие эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения", – говорится в сообщении ЦОС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Согласно статье 275 УК РФ, госизмена наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.



В июле военного эксперта Владимира Неелова осудили по делу о госизмене. Санкт-Петербургский городской суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима. Было установлено, что Неелов за денежное вознаграждение передал немецкой консалтинговой фирме данные об обучении и переподготовке сотрудников ФСБ. Сам эксперт заявил, что виновным себя считает частично – якобы он не знал, что информация является секретной.

