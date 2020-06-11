Осужденного за госизмену ученого Лапыгина освободили по УДО

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Московский районный суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Ходатайство в отношении Лапыгина об условно-досрочном освобождении удовлетворено судом, сегодня же решение об этом ему должно быть передано в колонию", – сказала пресс-секретарь суда Юлия Трифонова.

Ученого Владимира Лапыгина задержали в мае 2015 года. По версии следствия, являясь сотрудником Центрального научно-исследовательского института машиностроения, Лапыгин передавал секретную информацию за рубеж.

В сентябре 2016 года Мосгорсуд признал Лапыгина виновным по статье "Государственная измена". В суде ученый признал свою вину. Материалы уголовного дела содержали гриф "совершенно секретно", поэтому весь судебный процесс проходил в закрытом режиме.

За государственную измену в России можно получить от 12 до 20 лет лишения свободы, а также с отягощениями в виде штрафов (до 500 тысяч рублей) и последующим ограничением свободы (лишением некоторых гражданских прав) на срок до двух лет.

В действующей редакции УК государственная измена трактуется в трех формах: шпионаж, выдача государственной тайны иностранному государству, оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.

