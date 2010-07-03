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Москва 24

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Происшествия

15:55

Суд Москвы арестовал россиянина по статье о госизмене

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину, которого задержали в середине октября по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам пресс-секретаря суда Ксении Первовласенко, решение об аресте подозреваемого было принято еще 14 октября. Заседание проходило в закрытом режиме.

Алексея Валуева, задержанного ранее в октябре, заключили под стражу на два месяца, то есть до 12 декабря. Валуева подозревают в государственной измене (статья 275 УК РФ). Если следствие докажет вину россиянина, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Уточняется, что детали дела разглашать запрещено. Все материалы имеют гриф "секретно".

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил до 29 декабря арест американцу Полу Уилану, которого в России обвиняют в шпионаже. Уилан был задержан 28 декабря прошлого года, на его флешке обнаружили документы, составляющие государственную тайну. Сам Уилан считает арест провокацией и вину не признает.

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