Суд Москвы одобрил заочный арест участника "Нового величия" Гаврилова

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Люблинский суд Москвы постановил изменить меру пресечения участнику экстремистской молодежной организации "Новое величие" Сергею Гаврилову. Об этом сообщает ТАСС.

Подозреваемый ранее находился под домашним арестом, однако сбежал и попросил политического убежища на Украине. Закрепленный на Гаврилове электронный браслет не сработал, поэтому контролирующие органы не знали о побеге.

"Люблинский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения на заочный арест Сергею Гаврилову. Для проведения проверки дело выделено в отдельное производство", – сообщила Светлана Сидоркина, адвокат одного из обвиняемых по делу "Нового величия".

Подозреваемыми по делу о формировании экстремистской организации помимо Гаврилова проходят Максим Рощин, Анна Павликова и Мария Дубовик. Мерой пресечения для них избрали домашний арест. Четверо других фигурантов – Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков – находятся под стражей.

Молодых людей задержали в марте 2018 года. Ранее участники движения участвовали в собраниях, занимались агитацией и раздачей листовок. По версии следствия, подозреваемые планировали организовать преступления по мотивам политической ненависти к деятельности конституционного строя РФ.

Первый приговор по делу "Нового величия" был вынесен 6 марта 2019 года. Обвиняемый Рустам Рустамов получил срок 1,5 года условно, поскольку полностью признал вину.

В октябре фигуранты дела Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков нанесли себе увечья в зале суда во время заседания. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.