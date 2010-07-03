Суд Москвы одобрил заочный арест участника "Нового величия" Гаврилова

14:41
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Люблинский суд Москвы постановил изменить меру пресечения участнику экстремистской молодежной организации "Новое величие" Сергею Гаврилову. Об этом сообщает ТАСС.
Подозреваемый ранее находился под домашним арестом, однако сбежал и попросил политического убежища на Украине. Закрепленный на Гаврилове электронный браслет не сработал, поэтому контролирующие органы не знали о побеге.
"Люблинский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения на заочный арест Сергею Гаврилову. Для проведения проверки дело выделено в отдельное производство", – сообщила Светлана Сидоркина, адвокат одного из обвиняемых по делу "Нового величия".
Подозреваемыми по делу о формировании экстремистской организации помимо Гаврилова проходят Максим Рощин, Анна Павликова и Мария Дубовик. Мерой пресечения для них избрали домашний арест. Четверо других фигурантов – Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков – находятся под стражей.
Молодых людей задержали в марте 2018 года. Ранее участники движения участвовали в собраниях, занимались агитацией и раздачей листовок. По версии следствия, подозреваемые планировали организовать преступления по мотивам политической ненависти к деятельности конституционного строя РФ.
Первый приговор по делу "Нового величия" был вынесен 6 марта 2019 года. Обвиняемый Рустам Рустамов получил срок 1,5 года условно, поскольку полностью признал вину.
В октябре фигуранты дела Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков нанесли себе увечья в зале суда во время заседания. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
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