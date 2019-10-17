Фигуранты дела "Нового величия" нанесли себе увечья в зале суда

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Фигуранты дела неформальной организации "Новое величие" Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков нанесли себе увечья в зале суда во время заседания в Люблинском районном суде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Максима Пашкова, представляющий интересы другой фигурантки дела Марии Дубовик.

Адвокат добавил, что подсудимым оказывается медицинская помощь, их вывели из зала суда.

Ранее Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела неформальной организации "Новое величие" Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии, и отпустил его под подписку о невыезде. Дело направлено на новое рассмотрение. Заседание проходило в закрытом режиме.

До этого Люблинский районный суд Москвы продлил сроки ареста восьмерым обвиняемым в экстремизме участникам организации "Новое величие". Они останутся под домашним арестом или в СИЗО до 18 ноября.

По делу проходят Максим Рощин, Сергей Гаврилов, Анна Павликова и Мария Дубовик. Они находятся под домашним арестом. Еще четверо фигурантов дела – Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков – находятся под стражей.

Фигурантов дела задержали в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистского сообщества. По версии следствия, целью движения было совершение преступлений по мотивам политической ненависти к деятельности конституционного строя РФ.

Участники движения, утверждают в СК, участвовали в собраниях, агитировали во "ВКонтакте" и Telegram, подкидывали в почтовые ящики листовки и клеили постеры в общественных местах. Некоторые из распространяемых материалов содержали пропаганду и оправдание насилия.

6 марта 2019 года был вынесен первый приговор по делу "Нового величия". Активист организации Рустам Рустамов получил 1,5 года условно по решению Сергиево-Посадского городского суда Московской области. По словам адвоката, дело Рустамова рассматривалось в особом порядке, так как подозреваемый полностью признал свою вину.

В середине марта других обвиняемых по делу оставили под арестом до 13 июня. А 29 апреля Люблинский районный суд Москвы приговорил обвиняемого в экстремизме активиста "Нового величия" Павла Ребровского к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Ему назначили принудительные меры медицинского характера амбулаторного типа.

В середине мая СК направил в прокуратуру дело в отношении восьми участников "Нового величия". А 20 мая дело поступило в столичный суд.

