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11 марта, 19:34

Активистам "Нового величия" продлили арест до 13 июня

суды

11 марта, 19:34

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Фото: ТАСС/Владимир Андреев/URA.RU

Обвиняемым в экстремизме активистам неформальной организации "Новое величие" продлена мера пресечения. По решению Мосгорсуда фигуранты дела останутся под арестом до 13 июня, сообщает Агентство "Москва".

По делу "Нового величия" проходят Максим Рощин, Сергей Гаврилов, Павел Ребровский, Анна Павликова и Мария Дубовик. Все они находятся под домашним арестом.

Еще четверо фигурантов дела – Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков – находятся под стражей.

Ранее Сергиево-Посадский городской суд приговорил одного из участников "Нового величия" Рустама Рустамова к 1,5 года лишения свободы условно. Это первый приговор по данному уголовному делу.

Фигурантов дела задержали в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Сами активисты заявляют, что движение возглавляли внедренные сотрудники правоохранительных органов.

Следствие полагает, что основной целью движения являлось совершение преступлений по мотивам политической ненависти к деятельности существующего на территории РФ конституционного строя.

Молодые люди якобы участвовали в собраниях движения, вели агитацию в соцсети "ВКонтакте" и мессенджере Telegram, подкидывали в почтовые ящики листовки о движении и клеили постеры в общественных местах.

Как установила экспертиза, некоторые из материалов "Нового величия" пропагандируют и оправдывают насилие.

суды

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