Вынесен первый приговор по делу организации "Новое величие"

Фото: ТАСС/Владимир Андреев/URA.RU

Активист неформальной организации "Новое величие" Рустам Рустамов приговорен к полутора годам условно. Соответствующее решение принял Сергиево-Посадский городской суд Московской области.

Адвокат Максим Пашков рассказал Агентству "Москва", что дело Рустамова рассматривалось в особом порядке, поскольку подозреваемый полностью признал свою вину.

Фигуранты дела "Нового величия" были задержаны в марте 2018 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. По версии следствия, целью активистов было совершение преступлений по мотивам ненависти к действующей власти РФ.

Так, молодые люди вели агитацию в соцсети "ВКонтакте" и через мессенджер Telegram, а также подбрасывали листовки в почтовые ящики. Экспертиза установила, что некоторые материалы движения оправдывают насилие.

Сторона защиты опровергает предъявленные обвинения и утверждает, что "Новое величие" возглавляли "внедренные сотрудники правоохранительных органов", которые провоцировали подозреваемых на противоправные действия.

По делу, помимо Рустамова, проходят Сергей Гаврилов, Максим Рощин, Павел Ребровский, Анна Павликова, Мария Дубовик. Они находятся под домашним арестом до 13 марта.

Остальные фигуранты дела – Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков – не содержатся под стражей.

