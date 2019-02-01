СК предъявил обвинение участнице "Нового величия" Павликовой

Участнице молодежной организации "Новое величие" Анне Павликовой предъявлено обвинение в окончательной редакции СК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката 18-летней девушки Ольгу Карлову.
Павликовой вменяют организацию экстремистского сообщества и участие в нем. Со слов защитника, следователи предъявили обвинение еще одному фигуранту дела.
"Мы абсолютно не изменили точку зрения, в нашей позицией ничего не изменилось – Анна вину не признает", – сказала Карлова.
После предъявления обвинения адвокат запросила проведение повторной стационарной экспертизы. Это связано с недавним медицинским заключением консультативного совета. У Анны выявили повышенную внушаемость, ведомость и подчинение авторитету лидера. Материалы этой экспертизы к делу не приобщили.
"Она не могла понимать, что делает, это для нее как игра", – подчеркнула защитник.
Карлова утверждает, что в дело вошли лишь итоги нестационарной экспертизы из института имени Сербского, где у девушки не нашли психологических особенностей.
Всего по делу "Нового величия" проходят 10 человек. Сейчас в СИЗО находятся Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков. Анну Павликову и Марию Дубовик по решению суда перевели из следственного изолятора под домашний арест. Последняя мера пресечения выбрана и для Рустама Рустамова, Максима Рощина, Сергея Гаврилова и Павла Ребровского.
Дело было возбуждено в марте 2018 года. Его фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. По версии СК, участники группы хотели захватить власть в России путем госпереворота.
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