Мосгорсуд оставил в СИЗО четырех фигурантов дела "Нового величия"

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Мосгорсуд признал законным продление ареста Руслану Костыленкову, Дмитрию Полетаеву, Вячеславу Крюкову и Петру Карамзину, обвиняемым в создании и участии в экстремистской организации "Новое величие", сообщает "Интерфакс".

Таким образом, постановление Дорогомиловского суда о продлении срока содержания под стражей до 16 марта оставлено без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения.

Ранее суд признал законным продление домашнего ареста другим фигуранткам дела – Анне Павликовой и Марии Дубовик. До 13 марта под домашним арестом останутся еще четыре фигуранта дела – Рустам Рустамов, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский.

Фигурантов дела "Нового величия" задержали в марте 2018 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Сторона защиты утверждает, что движение возглавляли "внедренные сотрудники правоохранительных органов".

Как полагает следствие, целью движения было совершение преступлений по мотивам ненависти к действующей власти РФ.