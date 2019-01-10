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12:11

Суд признал законным продление домашнего ареста активисткам "Нового величия"

суды

12:11

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Московский городской суд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста активисткам "Нового величия", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Меру пресечения Дубовик и Павликовой ранее вынес Дорогомиловский районный суд Москвы. До 13 марта под домашним арестом останутся еще четыре фигуранта дела – Рустам Рустамов, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский.

Фигуранты дела "Нового величия" были задержаны в марте 2018 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Сторона защиты утверждает, что движение возглавляли "внедренные сотрудники правоохранительных органов".

По версии следствия, целью движения было совершение преступлений по мотивам ненависти к действующей власти РФ. По материалам дела, молодые люди участвовали в собраниях движения, вели агитацию во "ВКонтакте" и через мессенджер Telegram. Экспертиза установила, что в некоторых материалах "Нового величия" есть идея пропаганды и оправдания насилия.

суды

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