Дело активистки "Нового величия" держат на контроле в Кремле

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Кремле держат на контроле дело активистки "Нового величия" Анны Павликовой, однако сейчас идет судебный процесс, в который Владимир Путин вмешиваться не может. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства не может даже высказывать свое мнение по этому вопросу, поскольку это противоречит действующему законодательству, передает РИА Новости.
Девять активистов движения "Новое величие" были арестованы в марте текущего года в Москве, их обвиняют в организации экстремистского сообщества.
По данным следствия, задержанные в начале декабря 2017 года объединились в движение "Новое величие". Чтобы вовлечь в организацию новых участников, были созданы группы в соцсети "ВКонтакте" и мессенджере Telegram. Согласно заключению специалиста, тексты, размещенные в интернете, пропагандируют и оправдывают насилие.
Собрания участников проходили каждую неделю. На них велась агитационная работа, вербовались новые участники. С членов движения собирали ежемесячный взнос – от 500 до тысячи рублей.
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