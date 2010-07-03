Суд продлил арест восьмерым фигурантам дела "Нового величия"

Люблинский районный суд Москвы продлил сроки ареста восьмерым обвиняемым в экстремизме участникам организации "Новое величие". Они останутся под домашним арестом или в СИЗО до 18 ноября.
"Ходатайство прокурора удовлетворить, продлить обвиняемым меру пресечения до 18 ноября", − цитирует решение судьи Александра Маслова Агентство "Москва".
На заседании представитель гособвинения просила суд продлить обвиняемым меру пресечения. Защита подсудимых в свою очередь настаивала на ее смягчении, мотивируя это тем, что все следственные действия по делу завершены. В частности, адвокаты ходатайствовали о том, чтобы находящихся в СИЗО фигурантов перевели под домашний арест, а тех, кто уже находятся под домашним арестом, − выпустили под подписку о невыезде.
По делу проходят Максим Рощин, Сергей Гаврилов, Анна Павликова и Мария Дубовик. Они находятся под домашним арестом. Еще четверо фигурантов дела – Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков находятся под стражей.
Фигурантов дела задержали в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистского сообщества. По версии следствия, целью движения было совершение преступлений по мотивам политической ненависти к деятельности конституционного строя РФ. Участники движения, утверждают в СК, участвовали в собраниях, агитировали во "ВКонтакте" и Telegram, подкидывали в почтовые ящики листовки и клеили постеры в общественных местах. Некоторые из распространяемых материалов содержали пропаганду и оправдание насилия.
6 марта 2019 года был вынесен первый приговор по делу "Нового величия". Активист организации Рустам Рустамов получил 1,5 года условно по решению Сергиево-Посадского городского суда Московской области. По словам адвоката, дело Рустамова рассматривалось в особом порядке, так как подозреваемый полностью признал свою вину.
В середине марта других обвиняемых по делу оставили под арестом до 13 июня. А 29 апреля Люблинский районный суд Москвы приговорил обвиняемого в экстремизме активиста "Нового величия" Павла Ребровского к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Ему назначили принудительные меры медицинского характера амбулаторного типа.
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