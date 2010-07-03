Москва запросила у США информацию по делу Ахмеда Билалова – Песков

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Москва контактирует с США по делу Ахмеда Билалова, бывшего главы компании "Курорты Северного Кавказа". Гражданина России задержали по Флориде за нарушение иммиграционного законодательства, сообщил ТАСС.

"Есть определенные контакты с тем, чтобы получить информацию", – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Какие-либо другие аспекты этой истории, этого сюжета не находятся в компетенции администрации президента и Кремля".

Ахмед Билалов оказался частью скандала, связанного со строительством олимпийских трамплинов в Сочи. Сроки подготовки "Русских горок" были сорваны, в связи с чем Билалова резко раскритиковал Владимир Путин.

В России Билалова объявили в розыск. Против него и брата Магомеда заведено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации. На данный момент неизвестно, будет ли российская сторона добиваться экстрадиции разыскиваемого из США.

Бывшего гендиректора акционерного общества "Красная поляна" Станислава Хацкевича, сообщника Магомеда Билалова, задержали еще в 2013 году, после чего изменили меру пресечения на домашний арест.