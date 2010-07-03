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В мире

05:27

В США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа" – СМИ

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Юрий Машков

В США задержали бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР), экс-главу компании "Курортов Северного Кавказа" Ахмеда Билалова, передает RT.

Он был задержан в своем доме в штате Флорида иммиграционными службами США, пишет газета Miami Herald. Билалов проживал в пригороде Майами с женой и грудным ребенком.

Представитель Интерпола в Вашингтоне не смогла ответить на вопрос, направляла ли организация уведомление Минюсту США о том, что Билалов скрывается от правосудия.

В 2013 году президент России Владимир Путин раскритиковал Билалова за срыв сроков строительства комплекса трамплинов "Русские горки", возводимых к Олимпиаде в Сочи.

В результате Билалов лишился постов. Затем против него с братом Магомедом возбудили уголовное дело, и они уехали за границу. Позднее братьев объявили в розыск.

Ранее стало известно, что Госдума может принять законопроект, который ограничивает право выезда за границу экс-сотрудников ФСБ на пять лет с момента их увольнения.

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