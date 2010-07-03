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Безопасность

09:37

Экс-сотрудникам ФСБ хотят запретить выезд из России на 5 лет

власть безопасность

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Госдума может принять в первом чтении законопроект, который ограничивает право выезда за границу экс-сотрудников ФСБ России на пять лет с момента их увольнения, сообщает ТАСС.

Такую рекомендацию дал комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Проект закона вынесут на голосование 17 октября. Отмечается, что инициативу предложила сама спецслужба.

Автор законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил, что норма призвана защитить российских военных и гражданских лиц в недружественных странах от необоснованных задержаний, уголовной ответственности, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп.

Он уточнил, что это касается сотрудников ФСБ, которые участвовали в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика и торговли оружием.

Сегодня право сотрудников органов безопасности на выезд из страны может быть ограничено, пока они служат. После увольнения выезд могут ограничить только в том случае, если экс-сотрудники имеют доступ к гостайне.

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