Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

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Верховный суд РФ признал законным запрет сотрудникам полиции отдыхать за границей и отклонил иск экс-командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных. Истец просил признать недействующим подпункт приказа МВД, запрещающий полицейским с допуском к гостайне выезжать за пределы РФ по частным делам.

"Суд решил: в удовлетворении искового заявления Лужных отказать", – цитирует решение судьи Аллы Назаровой РИА Новости.

Лужных был уволен из органов после того, как в 2016 году съездил на отдых в Болгарию и Доминикану. В суде бывший полицейский оспаривал подпункт приказа МВД о выезде "сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ".

Представитель МВД пояснил в суде, что ограничение на выезд за границу касается только тех полицейских, у которых есть доступ к государственной тайне. Он также уточнил, что заявителя уволили не за саму поездку, а за дисциплинарный проступок. По словам представителя ведомства, Лужных указал в рапорте, что будет отдыхать в Сочи, получив три дополнительных дня отпуска.

В Генпрокуратуре также пришли к выводу, что оснований для удовлетворения иска бывшего полицейского нет.

В 2018 году МВД согласовало список из 13 стран, безопасных для отдыха сотрудников ведомства. При составлении списка учли военно-политическую, криминогенную, санитарно-эпидемиологическую и климатическую обстановку в разных государствах мира. В итоге безопасными признали Азербайджан, Армению, Белоруссию, Вьетнам, Казахстан, Киргизию, а также Китай, Кубу, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.