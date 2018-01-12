Список из 13 безопасных стран для отдыха сотрудников согласовали в МВД

12 января, 17:47
Фото: ТАСС/YAY/Galyna Andrushko
Названы страны, где отдых сотрудников МВД считается безопасным, исходя из военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки.
Список утвердили по распоряжению главы ведомства Владимира Колокольцева, сообщает "Газету.ру".
Перечнем рекомендуют руководствоваться при рассмотрении рапортов и заявлений на отпуск от сотрудников органов внутренних дел РФ, работников системы МВД и государственных гражданских служащих.
Безопасными признали Азербайджан, Армению, Белоруссию, Вьетнам, Казахстан, Киргизию, Китай, Кубу, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.
Ранее в Росгвардии посоветовали россиянам не рассказывать в Сети о своих поездках за границу.
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