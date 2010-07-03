Обыски проходят в кабинете замгубернатора Тамбовской области – СМИ

16:08
Фото: tambov.gov.ru
Полиция проводит обыски в рабочем кабинете вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова, курирующего управление сельского хозяйства, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
По их данным, изымаются документы. При этом официального подтверждения этой информации нет. В УМВД региона сообщения об оперативных действиях в кабинете замглавы региона комментировать не стали.
По данным агентства, обыски могут быть связаны с уголовным делом в отношении другого вице-губернатора Глеба Чулкова, задержанного 16 октября.
Его подозревают в мошенничестве с целью хищения имущества комплекса "Рассказовский рынок", который принадлежит государству. Чулкову вменяются статьи "Приготовление к преступлению" и "Мошенничество".
Накануне сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении министра физической культуры и спорта Ставропольского края Романа Маркова. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями и хищении шести миллионов рублей. Ему вменяется статья "Превышение должностных полномочий".
По версии следствия, в 2017 году чиновник незаконно допустил руководителя фирмы к подготовке технического задания и определению начальной (максимальной) цены контракта от лица госзаказчика для проведения аукциона при закупке спортивного оборудования для олимпийского резерва.
Именно эта организация впоследствии заключила государственный контракт на 14 миллионов рублей, тогда как рыночная стоимость оборудования составляла не больше восьми миллионов рублей. Остальная часть денег была похищена.
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