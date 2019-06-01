Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков задержан по уголовному делу о коррупции, сообщает ТАСС.
Эту информацию подтвердила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Подробностей уголовного дела она не привела.
По данным информационного источника "Интерфакса", Конькова подозревают в причастности к мошенническим схемам выделения бюджетных средств компании "Ивановский бройлер" на сумму в 750 миллионов рублей и других преступлениях.
Коньков возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года по октябрь 2017 года. 10 октября 2017 года президент освободил его от должности по собственному желанию.
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