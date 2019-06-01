Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

Фото: Ивановская областная Дума

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков задержан по уголовному делу о коррупции, сообщает ТАСС.

Эту информацию подтвердила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Подробностей уголовного дела она не привела.

По данным информационного источника "Интерфакса", Конькова подозревают в причастности к мошенническим схемам выделения бюджетных средств компании "Ивановский бройлер" на сумму в 750 миллионов рублей и других преступлениях.

Коньков возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года по октябрь 2017 года. 10 октября 2017 года президент освободил его от должности по собственному желанию.