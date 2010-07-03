Приговор экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко огласят 10 июня

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пресненский суд Москвы огласит приговор экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко, обвиняемому в коррупции, 10 июня, сообщает ТАСС.

По словам судьи Елены Абрамовой, приговор озвучат в 12:00. Обвинитель попросила признать Захарченко виновным и назначить ему наказание в виде 15 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в размере около 495 миллионов рублей.

Также прокурор попросила лишить его специального звания "полковник" полиции и государственных наград.

Захарченко вменяют две взятки и воспрепятствование производству предварительного расследования. По данным следствия, он получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство и от него же 3,5 миллиона рублей в виде 50% дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

Помимо этого, Захарченко предупредил бывшего финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

В сентябре 2016 года арест Захарченко вызвал широкий резонанс, поскольку при обыске у него обнаружили порядка 8,5 миллиарда рублей. Происхождение этих денег неизвестно.

В предъявленных Захарченко преступных эпизодах указанная сумма не фигурирует. При этом имущество полковника, его родных и знакомых на сумму порядка девяти миллиардов рублей по решению суда обращено в доход государства.

Сразу после задержания Захарченко уволили со службы по результатам проверки в органах внутренних дел РФ.

