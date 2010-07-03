Приговор экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко огласят 10 июня

Пресненский суд Москвы огласит приговор экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко, обвиняемому в коррупции, 10 июня, сообщает ТАСС.
По словам судьи Елены Абрамовой, приговор озвучат в 12:00. Обвинитель попросила признать Захарченко виновным и назначить ему наказание в виде 15 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в размере около 495 миллионов рублей.
Также прокурор попросила лишить его специального звания "полковник" полиции и государственных наград.
Захарченко вменяют две взятки и воспрепятствование производству предварительного расследования. По данным следствия, он получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство и от него же 3,5 миллиона рублей в виде 50% дисконтной карты ресторана "Ля Маре".
Помимо этого, Захарченко предупредил бывшего финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.
В сентябре 2016 года арест Захарченко вызвал широкий резонанс, поскольку при обыске у него обнаружили порядка 8,5 миллиарда рублей. Происхождение этих денег неизвестно.
В предъявленных Захарченко преступных эпизодах указанная сумма не фигурирует. При этом имущество полковника, его родных и знакомых на сумму порядка девяти миллиардов рублей по решению суда обращено в доход государства.
Сразу после задержания Захарченко уволили со службы по результатам проверки в органах внутренних дел РФ.
Гособвинитель запросит наказание для экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.