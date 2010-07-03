Возбуждено дело в отношении министра спорта Ставропольского края

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении министра физической культуры и спорта Ставропольского края Романа Маркова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Марков подозревается в злоупотреблении полномочиями и хищении шести миллионов рублей. Ему вменяется статья "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, в 2017 году чиновник незаконно допустил руководителя фирмы к подготовке технического задания и определению начальной (максимальной) цены контракта от лица госзаказчика для проведения аукциона при закупке спортивного оборудования для олимпийского резерва.

Именно эта организация впоследствии заключила государственный контракт на 14 миллионов рублей, тогда как рыночная стоимость оборудования составляла не больше восьми миллионов рублей. Остальная часть денег была похищена.

По месту жительства Маркова и на работе были проведены обыски. Были изъяты документы, подтверждающие заключение госконтракта.

Ранее сообщалось, что министр финансов Забайкальского края Марина Кириллова, а также бывший министр территориального развития региона Виктор Паздников стали фигурантами уголовного дела о сокрытии налогов.

Кириллову подозревают в совершении преступления по статье "Организация и руководство сокрытием денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере". Паздникова подозревают в пособничестве этому преступлению.

