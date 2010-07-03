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Происшествия

11:41

СК задержал мэра Новочеркасска по подозрению в получении взятки

происшествия

Фото: novochgrad.ru

Следователи задержали мэра Новочеркасска Игоря Зюзина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, Зюзин, будучи главой города Зверево Ростовской области в 2017 году получил от директора коммерческой организации взятку. При этом он находился в сговоре с Альбиной Порошиной, которая занимала пост замглавы той же городской администрации. Незаконное вознаграждение в общей превысило 2,6 миллиона рублей.

Порошина получила длительный срок лишения свободы. О причастности Зюзина стало известно из показаний женщины, изобличающих ее соучастника в преступлении. В ближайшее время ему изберут меру пресечения и предъявят обвинение, сообщили в СК.

В августе было возбуждено дело в отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева. Его подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

В июле суд заключил под стражу бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова по делу о злоупотреблении полномочиями. Арестовали также исполняющего обязанности министра финансов Астраханской области Виталия Шведова.

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