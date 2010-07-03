Задержаны экс-глава правительства и глава Минфина Астраханской области

11:26
11:26
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В СК РФ официально подтвердили задержание двух высокопоставленных чиновников из Астраханской области.
Задержаны бывший вице-губернатор – председатель правительства региона Расул Султанов и исполняющий обязанности зампредседателя правительства – министра финансов Виталий Шведов.
"Возбуждено уголовное дело", – цитирует ТАСС представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко. Она не уточнила, о какой статье УК РФ идет речь.
На официальном портале Астраханской области говорится, что Шведов в разные годы работал государственным налоговым инспектором, заместителем руководителя управления федеральной налоговой службы. С 2006 года занимал должность заместителя министра финансов Астраханской области. Министром финансов является с 2010 года.
Султанов был утвержден в должности вице-губернатора и председателя правительства Астраханской области в апреле 2017 года. 10 июня этого года он написал заявление об отставке. До этого являлся депутатом Думы Астраханской области. В органах государственной власти работает с 2008 года, когда занимал должность заместителя председателя правительства области по инвестиционной политике и имущественным отношениям. С 2011 по 2014 год был министром строительства и дорожного хозяйства региона.
Ранее 17 июля Следственный комитет возбудил 17 уголовных дел в отношении бизнесменов и чиновников Астраханской области. По версии следствия, с 2015 года действующий и двое экс-министров строительства и ЖКХ Астраханской области незаконно предоставляли НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" деньги в виде субсидий из бюджета региона для оплаты услуг ОАО "Социальные гарантии".
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