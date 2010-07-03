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11:24

Появилось видео задержания сотрудника МЧС на планерке в мэрии Читы

происшествия

11:24

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Фото: телеграм-канал Hue

Представители ФСБ задержали сотрудника МЧС по Забайкальскому краю. Его увели прямо с планерки в мэрии Читы, передает РИА Новости. Следователь пояснил присутствующим чиновникам, что майора МЧС подозревают в хищении бюджетных средств. Видео задержания появилось в Сети.

Как уточнили в пресс-службе СК по Забайкальскому краю, в отношении замначальника третьего отряда противопожарной службы региона Ивана Пименова возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Фигурантами дела также стали директор и главный бухгалтер одной из фирм.

Видео: YouTube/Забмедиа Ру

По данным следствия, в прошлом году подозреваемые похитили из бюджета более 1,6 миллиона рублей, выполняя госконтракт по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники.

"Пименов, который в силу служебного положения отвечал за эксплуатацию пожарной техники, договорился с директором фирмы о хищении части денежных средств, предназначенных на оплату контракта", – рассказали в СК. Как выяснило ведомство, фигуранты дела составили подложные акты выполненных работ, чтобы фирме перевели оплату по госконтракту.

Следователи уже провели обыски дома и в служебных кабинетах подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в пресс–службе СК.

Ранее сообщалось о задержании и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского и экс-министра ЖКХ региона Сергея Кучумова. Они были задержаны в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий.

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происшествия

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