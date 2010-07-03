Экс-замглавы ПФР арестован до 9 сентября

Бывший зампредседателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов арестован до 9 сентября. Такое решение принял Басманный суд Москвы. Иванова подозревают в получении взятки в размере 4,4 миллиона рублей.
Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и заключить подозреваемого под стражу, объявила судья Наталия Дударь. Представитель СК настаивал на аресте, утверждая, что Иванов может скрыться от суда за границей. При этом прокуратура предлагала отправить экс-замглавы ПФР под домашний арест.
"Я искренне раскаиваюсь в содеянном, готов сотрудничать со следствием", – цитирует слова самого Иванова Агентство "Москва". Иванов просил не заключать его под стражу.
Иванова задержали 10 июля. По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год чиновник получил крупные денежные суммы от лиц, которые действовали в интересах компании "Техносерв Менеджмент". За посредничество во взяточничестве также был задержан глава департамента по работе с госструктурами "Техносерв Менеджмент" Алексей Копейкин. СК ходатайствует о его аресте.
11 июля Иванов признал вину и подал в отставку. Он написал явку с повинной и изобличил ряд других лиц, совершивших преступления. По нескольким адресам, в частности в компаниях "Техносерв" и "Редсис", уже провели обыски.
Алексей Иванов занимал пост зампредседателя правления ПФР в 2017 году. Он ведал вопросами информационных технологий, телекоммуникаций и информационной безопасности.
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