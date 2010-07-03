СК начал проверку по факту взяточничества в столичном учебном центре Росгвардии

Фото: Агентство "Москва"

Следственный комитет организовал проверку по факту взяточничества в московском учебном центре Росгвардии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что в период с октября 2018 года по январь 2019 года преподаватель, старший лейтенант полиции вымогал деньги у учеников за сдачу зачетов и экзаменов. По данному факту была организована проверка на предмет совершения действий по статьям "Мошенничество", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Получение взятки".

По информации источника, преподаватель в служебном кабинете получил от командира учебной группы почти 70 тысяч рублей за допуск учащихся к экзаменам. Помимо этого, он получал деньги за сдачу предметов, в том числе других дисциплин. Всего преподаватель получил более 180 тысяч рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что двух врачей Главного военного клинического госпиталя Росгвардии задержали за взятки. Медики за определенную плату ставили военнослужащим ложные диагнозы, которые позволяли им уволиться со службы по состоянию здоровья.

Известен как минимум один преступный эпизод. Один из сотрудников ведомства предложил врачу вознаграждение в 350 тысяч рублей за диагноз "язва желудка", первую часть денег он передал мечеными купюрами. Врача задержали с поличным.

