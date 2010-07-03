Глава Пушкинского района Подмосковья арестован по делу о взяточничестве

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Главу Пушкинского района Подмосковья Евгения Жиркова, которого обвиняют в получении взятки, арестовали. Решение принял Басманный суд столицы, передает ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Жиркова меру пресечения в виде ареста до 13 августа", – огласил решение судья.

Об аресте Жиркова просили следователи. Как отмечалось, преступление было совершено в 2015 году. Чиновник в то время являлся главой города Балашихи. Он получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более 1 тысячи квадратных метров в строящемся многоквартирном доме. За это подозреваемый неоднократно переносил сроки сдачи объекта в эксплуатацию.