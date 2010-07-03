Следователи просят суд заключить под стражу главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, которого подозревают в получении взятки от застройщика. Об этом говорится на сайте СУ СК РФ.

В ведомстве пояснили, что преступление было совершено в 2015 году. Чиновник в то время являлся главой города Балашихи. Он получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более 1 тысячи квадратных метров в строящемся многоквартирном доме. За это подозреваемый неоднократно переносил сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

Следователи провели обыски дома и на рабочем месте чиновника, а также в "жилищах лиц из его ближайшего окружения".



СК требует арестовать главу Пушкинского района Подмосковья

Это не первый случай, когда глава администрации района оказался под подозрением следователей. Так, суд рассматривает дело бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.

По версии следствия, Шестун в 2008-2014 годах необоснованно передал частной компании четыре земельных участка, которые были перепроданы. Ущерб бюджету составил 64 миллиона рублей. Его задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации. Шестун свою вину не признает и утверждает, что уголовное дело против него возбудили необоснованно.

