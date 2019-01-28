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15:43

Суд рассмотрит иск об изъятии имущества Шестуна на 10 млрд рублей

суды происшествия

15:43

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Красногорский городской cуд Московской области рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, сообщает Агентство "Москва".

Главу Серпуховского района задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации. Изначально чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий. Затем дело переквалифицировали в мошенничество.

Надзорный орган выявил у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей. По версии следствия, он фактически является владельцем 676 объектов, из них 565 – это участки, оформленные на подконтрольные ему 40 юридических лиц.

Также Шестуну принадлежат 22 машины и две базы отдыха на 274 миллиона рублей. Сам экс-глава Серпуховского района отрицает, что владеет этими активами.

Ранее сообщалось, что СК просит заочно арестовать фигурантов дела Шестуна бизнесменов Бориса Криводубского и Сергея Самсонова. В настоящее время они находятся в международном розыске. Их местоположение не установлено.

В Мособлсуд поступил иск об изъятии имущества Александра Шестуна

суды происшествия

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