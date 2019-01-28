Суд рассмотрит иск об изъятии имущества Шестуна на 10 млрд рублей

Красногорский городской cуд Московской области рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, сообщает Агентство "Москва".
Главу Серпуховского района задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации. Изначально чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий. Затем дело переквалифицировали в мошенничество.
Надзорный орган выявил у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей. По версии следствия, он фактически является владельцем 676 объектов, из них 565 – это участки, оформленные на подконтрольные ему 40 юридических лиц.
Также Шестуну принадлежат 22 машины и две базы отдыха на 274 миллиона рублей. Сам экс-глава Серпуховского района отрицает, что владеет этими активами.
Ранее сообщалось, что СК просит заочно арестовать фигурантов дела Шестуна бизнесменов Бориса Криводубского и Сергея Самсонова. В настоящее время они находятся в международном розыске. Их местоположение не установлено.
В Мособлсуд поступил иск об изъятии имущества Александра Шестуна
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.