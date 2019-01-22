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16:00

СК просит заочно арестовать фигурантов дела экс-главы Серпуховского района

суды

16:00

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство Следственного комитета (СК) РФ о заочном аресте Бориса Криводубского и Сергея Самсонова, фигурантов по делу бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщает Агентство "Москва".

В настоящее время они находятся в международном розыске. Их местоположение не установлено.

Следственные органы полагают, что с 2008 по 2011 годы Шестун и бизнесмены Борис Криводубский и Сергей Самсонов завладели правом собственности на четыре участка площадью 10 гектаров. Землю сначала отдали в аренду. В скором времени там появилась небольшая хозяйственная постройка, которую потом оформили в собственность. Это стало основанием для приобретения земли по льготной цене, которая была в десятки раз ниже рыночной. Ущерб бюджету оценивается в 62 миллиона рублей. Шестуна и его подельников также подозревают во владении имуществом на сумму около 2,2 миллиарда рублей.

Главу Серпуховского района задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации. Изначально чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий. Затем дело переквалифицировали в мошенничество.

Шестун отрицает свою вину, утверждая, что оказался под следствием из-за планов переизбираться главой района. Его супруга Юлия также заявляет, что у мужа нет имущества стоимостью 10 миллиардов рублей.

суды

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