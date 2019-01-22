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09:30

В Мособлсуд поступил иск об изъятии имущества Шестуна

суды

09:30

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна поступил в Мособлсуд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Анну Тюрину.

Как пояснила Тюрина, заявление направлено определением Серпуховского суда от 18 января. Теперь Мособлсуд должен решить вопрос о передаче на рассмотрение в другой суд общей юрисдикции региона.

Незадолго до этого прокуратура заявила, что рыночная стоимость госимущества, обращенного Шестуном в свою пользу, по предварительным оценкам, составляет 10 миллиардов рублей. У него обнаружили свыше 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. В их числе 565 земельных участков, оформленных на подконтрольных ему юрлиц и номинальных директоров.

Ранее чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий. По данным следователей, в 2008–2014 годах он передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб от этого составил 62,8 миллиона рублей.

Затем дело переквалифицировали в мошенничество. В нем также появились новые фигуранты: Борис Криводубский и Сергей Самсонов. Оба были объявлены в розыск.

Сам Шестун отрицает свою вину, утверждая, что оказался под следствием из-за планов переизбираться главой района. Его супруга Юлия также заявляет, что у мужа нет имущества стоимостью 10 миллиардов рублей.

"Московский патруль": у Шестуна нашли имущество на 10 млрд рублей

суды

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