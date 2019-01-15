У экс-главы Серпуховского района нашли 565 земельных участков и 22 машины

У бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна обнаружили 565 земельных участков и 22 автомобиля. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир".
"Как показала наша проверка, на настоящий момент Шестун фактически является владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе", – пояснил Куренной. Он уточнил, что 565 объектов недвижимости – участки, оформленные на подконтрольные Шестуну 40 фирм и их номинальных директоров. "Кстати, номинальные директора этих юридических лиц никогда ранее коммерческой деятельностью не занимались", – отметил представитель Генпрокуратуры.
По данным ведомства, во владении подконтрольных Шестуну структур находятся две базы отдыха стоимостью 274 миллиона рублей. "Помимо недвижимости у Шестуна был обнаружен солидный автопарк – 22 автомобиля. Общая стоимость составляет почти 27 миллионов рублей", – добавил Куренной.
Экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна обвиняют в "превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий". По версии следствия, на посту главы района он незаконно передал четыре земельных участка компании ООО "Центр", что нанесло району ущерб в размере 62 миллионов рублей.
Шестуна задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации. Свою вину экс-глава не признал. По его словам, уголовное дело против него было возбуждено необоснованно, а все документы на аренду и передачу земельных участков соответствуют требованиям.
В ноябре по решению суда Александру Шестуну продлили срок ареста на три месяца. Он останется под стражей до 13 февраля.
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