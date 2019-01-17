Генпрокуратура требует изъять у Шестуна имущество на 10 млрд рублей

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Генпрокуратура подала в Мособлсуд иск об изъятии имущества экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна стоимостью 10 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

Иск подан к бывшему чиновнику и еще к 35 соответчикам – физическим и юридическим лицам.

Ранее у Шестуна обнаружили свыше 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. В их числе 565 земельных участков, оформленных на подконтрольных ему юрлиц и номинальных директоров.

Самого чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий. В 2008–2014 годах он необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб от этих действий составил 62,8 миллиона рублей.

Позже дело переквалифицировали в мошенничество, и в нем появились еще два фигуранта: Борис Криводубский и Сергей Самсонов. Они объявлены в розыск.

Шестун свою вину отрицает. Он заявляет, что оказался под следствием из-за планов переизбираться главой района. Жена экс-чиновника Юлия также заявляет, что у него нет имущества стоимостью 10 миллиардов рублей.