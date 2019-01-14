Мосгорсуд подтвердил законность ареста 100 рублей на счету Шестуна

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мосгорсуд подтвердил законность ареста 100 рублей, которые оказались на банковском счете экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщает РИА Новости.

Также под арестом находится дом и земельный участок Шестуна. Определение Басманного суда осталось без изменения, жалобу защиты отклонили.

В ноябре представитель следствия ходатайствовал об аресте всех счетов Шестуна, но, как выяснилось, денежные средства были только на одном из них, причем в размере 100 рублей. Басманный суд Москвы наложил на них арест.

Александр Шестун обвиняется в "превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий". По версии следователей, будучи главой Серпуховского района, он незаконно передал четыре земельных участка компании ООО "Центр", что нанесло району ущерб в размере 62 миллионов рублей.

Главу Серпуховского района задержали 13 июня после обысков в его доме и в здании районной администрации. Свою вину Шестун не признал, заявив, что уголовное дело против него было возбуждено необоснованно, а все документы на аренду и передачу земельных участков соответствуют требованиям. В ноябре ему продлили арест на три месяца, под стражей Шестун останется до 13 февраля.