Супруга Шестуна опровергла сообщения об имуществе мужа на 10 млрд рублей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Жена бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна Юлия утверждает, что у него нет имущества стоимостью 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, действия прокуратуры, которая собирается через суд обратить в доход государства незаконно нажитое имущество Шестуна, преследуют цель, связанную с созданием негативного мнения о ее супруге.

"Будем оспаривать в законном порядке, как и прочие незаконные действия, и все это незаконное уголовное дело, и производящиеся по нему инквизиторские экзерсисы", – отметила Юлия.

Ранее официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной заявил, что у Шестуна обнаружили свыше 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. Из них 565 – это земельные участки, которые были оформлены на подконтрольных ему юрлиц и номинальных директоров.

Следователи подозревают Шестуна в превышении должностных полномочий. В 2008–2014 годах он необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб от этих действий составил 62,8 миллиона рублей. Позже дело переквалифицировали в мошенничество, и в нем появились еще два фигуранта: Борис Криводубский и Сергей Самсонов. Сейчас они объявлены в розыск.

Шестун свою вину отрицает. По его версии, под следствием он оказался из-за планов переизбраться главой района.