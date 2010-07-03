Суд отменил арест бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова

Московский городской суд отменил постановление об аресте бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова.

Кулаков обвиняется в убийстве общественницы. Об отмене постановления сообщает ТАСС, приводя слова адвоката Артема Сарбашева.

"Постановление было отменено, но меру пресечения [в виде заключения под стражу] ему сохранили до 24 июня. До этого должно пройти новое судебное заседание по тому же ходатайству следствия об аресте", – сказал адвокат.

Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве 31 мая. Его подозревают в причастности к гибели зампредседателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой, тело которой нашли 2 мая в ее автомобиле.

5 июня сообщалось, что родственники и друзья бывшего главы Раменского района не верят в его виновность. Адвокаты тогда заявляли, что готовы обжаловать меру пресечения.

