Прокурор потребовал взыскать 9 млрд рублей с экс-главы Клинского района

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Прокуратура потребовала взыскать с бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя имущество на девять миллиардов рублей, в том числе больше 1,6 тысячи объектов недвижимости. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры РФ.

К настоящему времени прокуратура совместно с органами Росфинмониторинга, ФНС и Интерпола продолжают выявлять приобретенные зарубежные активы на коррупционные доходы Постриганя.

По версии следствия, в период с декабря 2011 года по декабрь 2013 года Постригань, возглавляя Клинский район, подписал акт ввода в эксплуатацию жилого дома в нарушение градостроительного законодательства.

Отмечалось, что Постригань знал о недостроенном объекте и несоответствии проектной документации. Однако, несмотря на это, в помещение заселили семьи по программе расселения из ветхого и аварийного жилья. В доме были обнаружены различные дефекты, которые могут привести к его разрушению.

Бывший глава Клинского района Подмосковья обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки.

