Экс-главу Раменского района Подмосковья арестовали до 7 июля

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков, обвиняемый в убийстве знакомой, арестован до 7 июля. Решение принял Бабушкинский районный суд столицы, сообщает Агентство "Москва".

На аресте настаивал следователь, ссылаясь на то, что обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда. Сам Кулаков заявил о своей невиновности и просил суд оставить ходатайство следователя без удовлетворения.

По словам Кулакова, у него не было причин совершать преступление, поскольку Евгения Исаенкова была близким ему человеком и помогала по работе.

Также он заявил, что не мог физически присутствовать на месте преступления и находился в тот момент дома.

Адвокат Артем Сарбашев просил суд продлить срок задержания на 72 часа для возможности предоставления характеристики личности Кулакова.

Кулакова задержали накануне по подозрению в причастности к убийству зампредседателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой.

По данным следствия, Кулаков из-за личной неприязни убил свою 39-летнюю знакомую в салоне автомобиля. Это произошло в ночь на 2 мая. Тело женщины обнаружили спустя два дня.