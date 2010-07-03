Экс-главе Раменского района Подмосковья предъявлено обвинение в убийстве

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Следствие предъявило обвинение в убийстве бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову, сообщает ТАСС.

По этой статье ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. Адвокат фигуранта Артем Сарбашев рассказал, что сперва Кулакова допрашивали как свидетеля, после чего задержали. Следствие будет ходатайствовать об аресте чиновника.

Свою вину Кулаков не признает. По его словам, он не виделся с жертвой 1 и 2 мая.

Чиновника обвиняют в убийстве 39-летней Евгении Исаенковой – зампреда местной общественной палаты. По сообщениям СМИ, Кулаков и Исаенкова состояли в близких отношениях.

По предварительным данным, жертву задушили руками и предметом из ткани. Не исключается, что колготками или платком, однако точное орудие убийство пока установить не удалось. Подозреваемый пригласил жертву на свидание в безлюдное место. Туда они отправились на ее же машине, и он задушил женщину.

Кулакова, который досрочно покинул свой пост, задержали 31 мая. В отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело об убийстве.

Хотя Кулаков отрицает вину, проверка на полиграфе доказала ее. Кроме того, ДНК-экспертиза указала на следы Кулакова в автомобиле с телом. На теле погибшей найдены биологические и потожировые следы чиновника.

Предварительно установлено, что в ночь на 2 мая задержанный в салоне автомобиля убил свою 39-летнюю знакомую из-за личной неприязни. Затем Кулаков скрылся с места происшествия. Ее тело нашли в машине 4 мая.