Врачи Росгвардии отстранены от должности после дела о взятке

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Врачей Росгвардии, которых уличили в подделке диагнозов для военно-врачебной комиссии, отстранили от работы. Информацию "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что двух врачей Главного военного клинического госпиталя Росгвардии задержали за взятки. Медики за определенную плату ставили военнослужащим ложные диагнозы, которые позволяли им уволиться со службы по состоянию здоровья.

Известен как минимум один преступный эпизод. Один из сотрудников ведомства предложил врачу вознаграждение в 350 тысяч рублей за диагноз "язва желудка", первую часть денег он передал мечеными купюрами. Врача задержали с поличным.

Накануне сообщалось, что крупную спецоперацию провели сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии. Они задержали мошенников, которые занимались подделкой документов. Предполагаемые аферисты от лица иммиграционной службы принимали заявки в интернете. Используя подложные штампы и бланки, они помогали мигрантам получить регистрацию. На своих соотечественниках они ежедневно зарабатывали более 150 тысяч рублей. Всего же ущерб от их деятельности превысил десять миллионов рублей. Организаторы группы и ее активные участники задержаны.