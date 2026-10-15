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15 октября, 14:16

Происшествия

Сбивший PR-директора "Москвички" водитель получил 3 года колонии

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Пресненский районный суд Москвы приговорил водителя самосвала Арама Никогосяна к 3 годам колонии по уголовному делу о ДТП, в котором тяжело пострадала PR-директор журнала "Москвичка" Екатерина Чаковская. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо лишения свободы, осужденному на 2,5 года запрещено управлять транспортными средствами. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

При этом в ходе прений сторон представитель гособвинения просил для подсудимого 4 года колонии и лишения водительских прав на 2 года 11 месяцев. Самосвал же предлагалось оставить под арестом.

Авария произошла на Ходынской улице 11 августа. Самосвал сбил Чаковскую, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате она получила множественные травмы.

Водитель скрылся с места ДТП, однако позже был задержан. Суд отправил его под домашний арест, свою вину мужчина признал частично. Он также выплатил пострадавшей 1,5 миллиона рублей.

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