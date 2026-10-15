Онлайн-запись на британские визы в России восстановлена после технических работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Онлайн-запись на подачу документов для получения виз Великобритании снова доступна в РФ после завершения технических работ. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации уточнили, что россияне вновь могут записаться на подачу документов, посмотреть или изменить уже существующую запись, а также самостоятельно загрузить документы в систему.

Онлайн-запись на британские визы в России была приостановлена 12 октября. Причиной стали технические работы по обновлению системы визового оператора VFS Global. При этом ограничения касались только онлайн-сервисов, а не выдачи самих виз.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия работает над планом ужесточения выдачи шенгенских виз россиянам с 2027 года. По информации СМИ, в Брюсселе планируют ограничить визовые правила для сотен тысяч граждан России. Суть новых мер пока не раскрывается.

