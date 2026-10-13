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13 октября, 10:59

Происшествия

Сбивший PR-директора "Москвички" водитель грузовика частично признал вину

Фото: MAX/SHOT

Пресненский суд Москвы начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении водителя грузовика, сбившего PR-директора журнала "Москвичка" Екатерину Чаковскую. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Мужчина признал вину частично. Он обратился к суду с просьбой переквалифицировать обвинение с 2 части 264 УК РФ на 1 часть той же статьи. Водитель добавил, что готов возместить пострадавшей моральный ущерб в размере 1,5 миллиона рублей.

В ходе заседания представитель Чаковской передал слова благодарности свидетелю аварии. Он также рассказал, что у потерпевшей сломано 9 ребер, диагностирован перелом основания черепа, а также гематомы, в том числе гематома головного мозга.

Авария произошла утром 11 августа на Ходынской улице. Чаковскую сбил грузовик, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП PR-директор "Москвички" получила множественные травмы. Она также плохо слышит на оба уха, из-за повреждения барабанной перепонки из одного из них шла кровь.

Водитель грузовика скрылся с места происшествия, но позже был задержан. Мужчине предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с оставлением места аварии. Тогда свою вину он не признал.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста. В октябре домашний арест был продлен на полгода.

Суд продлил домашний арест водителю, сбившему PR-директора "Москвички"

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