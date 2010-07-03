Бывший зампрокурора в Северной Осетии подозревается во взяточничестве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

ГСУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело в отношении бывшего заместителя прокурора Пригородного района Северной Осетии, сейчас занимающего должность старшего помощника прокурора Ардонского района республики Сослана Созанова.

Он подозревается в приготовлении к получению взятки с вымогательством в крупном размере и в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, Созанов с февраля по август прошлого года потребовал от руководителя одной из коммерческих организаций взятку в размере 1 миллиона рублей за общее покровительство.

В рамках расследования следователи и управление ФСБ провело 14 обысков и 12 выемок по месту работы и жительства подозреваемого. Обыски также проводились в ОМВД по Пригородному району Северной Осетии.

Стоимость недвижимости, которой владеет Созанов, предварительно оценивается в 200 миллионов рублей. Следствие будет ходатайствовать о наложении на него ареста.

Проводятся следственные действия. В суде по ходатайству следователя избрана мера пресечения Созанову.

В июне был арестован по подозрению в получении взятки глава Пушкинского района Подмосковья Евгений Жирков.

