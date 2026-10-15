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15 октября, 14:00

Транспорт

В России введут новые требования к остановкам общественного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый национальный стандарт, определяющий требования к размещению и обустройству остановок общественного транспорта, начнет действовать в России с 10 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Документ учитывает современные требования к безопасности, комфорту пассажиров и доступности транспорта для маломобильных граждан. Остановки разделят на три категории в зависимости от пассажиропотока:

  • базовые (менее 100 пассажиров в сутки);
  • улучшенные (от 100 до 500 пассажиров);
  • расширенные (более 500 пассажиров).

Стандарт также регламентирует расстояния между остановками, требования к посадочным площадкам, освещению и информированию граждан. Остановки должны располагаться не дальше чем в 250 метрах от мест притяжения пассажиров.

В павильонах предусмотрят место для детской или инвалидной коляски размером не менее 0,9 на 1,2 метра, а для людей с нарушением зрения – тактильные указатели и системы звукового ориентирования. Для улучшенных и расширенных остановок рекомендуется оснащение Wi-Fi, зарядками для гаджетов, средствами экстренной связи и системами видеонаблюдения.

"Новый ГОСТ будет применяться при строительстве новых и плановом обновлении действующих остановок. Он поможет сформировать единый подход к их обустройству по всей стране", – добавили в министерстве.

Ранее Минтранс и сервис "Яндекс Такси" разработали дорожную карту, направленную на повышение доступности, комфорта и безопасности поездок в такси для пассажиров с детьми. Например, в планах увеличить количество машин, оборудованных детскими креслами, а также привлекать и обучать водителей для перевозок семей с детьми.

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