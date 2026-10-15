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15 октября, 14:08

Экономика

В России могут запретить экспорт сжиженных углеводородных газов

Фото: 123RF.com/vimaliss

В России могут запретить экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) непроизводителям. В настоящее время власти обсуждают этот вопрос, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

При этом, по его словам, решения пока нет, однако с учетом текущей ситуации такая возможность рассматривается.

"И посмотрим, какие они внесут предложения", – добавил Новак.

Ранее Словакия начала переговоры с Россией о поставках газа в 2027 году. При этом Евросоюз планирует с 1 января 2027-го полностью запретить импорт российского СПГ. Словакия подала иск в суд ЕС против такого решения.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что страны ЕС столкнулись с энергетическим кризисом, который они спровоцировали своим отказом от российского газа. По его словам, хранилища Германии заполнены всего на 47,6% при привычном показателе 75%, а Нидерландов – на 38,5% при 77%.

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