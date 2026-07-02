Захарова уличила во лжи фон дер Ляйен из-за слов о поставках газа из РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "отменной лгуньей" после ее слов о том, что Россия якобы сама прекратила поставки газа в Европу. Об этом сообщает газета "Известия".

Во время визита в Баку глава ЕК заявила, что Москва якобы использовала энергию в качестве оружия и отключила газ для европейских стран. На этом фоне Азербайджан активизировал свои усилия по обеспечению региона ресурсами, добавила она.

"Урсула – врунья отменная. Ни разу в жизни Россия не отключала газ для Европы", – прокомментировала слова фон дер Ляйен Захарова.

Она отметила, что любой гражданин ЕС может подать на фон дер Ляйен в суд за недостоверную информацию и выиграть дело, так как она вводит в заблуждение общественность по вопросам, касающимся жизни всех государств объединения.

По словам Захаровой, о тех, кто на самом деле использует нефть и газ в качестве инструмента давления, могут "рассказать истории" экс-президента Ирака Саддама Хусейна, бывшего премьера Ливии Муаммара Каддафи и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее стало известно, что Великобритания запретила услуги для морских перевозок российского СПГ. В Лондоне заявили, что это решение входит в "новый мощный" пакет санкций, выходящий далеко за рамки существующих антироссийских ограничений.

В свою очередь, словацкая энергетическая компания SPP начала обсуждать с "Газпром экспортом" возможность поставок природного газа из России в первые три квартала 2027 года.