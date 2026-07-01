Собянин сообщил об отражении атаки уже пяти БПЛА, летевших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ПВО уничтожили еще два беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – уточнил градоначальник в своем канале.

Ранее силы ПВО ликвидировали еще два украинских дрона, направлявшихся на Москву. Всего вечером 1 июля над столичным регионом было сбито уже пять беспилотников.

В связи с угрозой БПЛА временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропорту Жуковский, однако спустя некоторое время данные меры были сняты.